شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة 22-5-2020 بسوق العبور.. والليمون يبدأ من 3 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 22-5-2020، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.8-3.8 جنيه للكيلو، وبلغ سعر البطاطس ما بين 1.5-2.7 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 –3.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الكوسة ما بين 1.5-4.5 جنيه، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 2.5-5 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 2-4.5 جنيه.

واستقر الباذنجان البلدى ما بين 2 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الأبيض من 2-4 جنيه، وبلغ سعر الفلفل الرومى البلدى ما بين 1.5-4.5 جنيه، وتراوح سعر الفلفل الحامى البلدى بين 1.5-4.5 جنيه، وبلغ سعر الفلفل الألوان ما بين 14 إلى 24 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الملوخية من 3 – 4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار البلدى ما بين 2–4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 3 –5 جنيهات، وسجل سعر البسلة بين 4-7 جنيهات.

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وتراوح سعر البامية 15 جنيه، وتراوح سعر السبانخ بين 3-4 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر القلقاس ما بين 5-9 جنيهات، وبلغ سعر البطاطا بين 3.5-5.5 جنيه، وبلغ سعر الثوم ما بين 12-20 جنيه، فيما بلغت أسعار التفاح المصرى بين 5-10 جنيهات للكيلو، وتراوح أسعار تفاح أمريكى إيطالى بين 17-23 جنيه، وتراوح سعر الليمون بين 3-11 جنيهاً للكيلو.

جدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.