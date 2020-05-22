شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكبر شركة نفط يابانية: تخفيضات منتجى النفط للإمدادات أكبر من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس جيه.إكس.تي.جي هولدينجز، أكبر شركة تكرير نفط يابانية، اليوم الجمعة، إن حجم تخفيضات الإمدادات محددة الأجل من جانب منتجي النفط للتحميل في يونيو أكبر من المتوقع.

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وقال تسوتومو سوجيموري رئيس الشركة في مؤتمر صحفي "لا يمكننا الإفصاح عن حجم الإمدادات المُخفضة، لكنه أكبر مما توقعناه".

كان سوجيموري، الذي أصبح الرئيس الجديد لجمعية البترول اليابانية اليوم الجمعة، قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن أرامكو السعودية ومنتجين آخرين للنفط خفضوا الإمدادات لجيه.إكس.تي.جي.