شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: 3.68 مليار جنيه استثمارات حكومية بخطة20/2021 لتنمية جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إجمالي الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظة جنوب سيناء خلال خطة 2020-2021، وتبلغ 3.68 مليار جنيه ضمن إجمالي الاستثمارات المعلن عنها للمحافظات الحدودية، جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بمقر ديوان عام الوزارة؛ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك لمناقشة خطة العام المالى 20/2021 للمحافظة، ومقترح تطوير مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وأكدت هالة السعيد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثراً إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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وأضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية تولي أولوية مُتقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل ضمن الأهداف العامة لجهود التنمية المكانية، هذا بالإضافة إلى التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجاً لتضييق الفجوة الداخلية والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية، مع إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، أن خطة العام المالى 2021/2020 تتضمن توجيه نحو 19.2 مليار جنيه للمحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح والوادى الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ 60%، متابعة أن جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة بخطة عام 20/2021 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ حوالي 3.68 مليار جنيه، حيث يستحوذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنسبة 23.6%.

وتابعت الوزيرة، أن من ضمن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى جنوب سيناء بخطة 20/2021، إنشاء 7 تجمعات سكنية زراعية فى نطاق المحافظة، واستكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وعدد من مشروعات مياه الشرب، والنقل والتخزين بالمحافظة، كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطوير مسار العائلة المقدسة وتطوير منظومة الكاميرات الأمنية بسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.