شكرا لقرائتكم خبر عن كونا: الكويت تصدر أول شحنة من الفحم البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية نقلا عن بيان صادر عن شركة البترول الوطنية الكويتية أن الكويت صدرت أول شحنة من الفحم البترولى عالى الجودة من مصفاة الأحمدى. وأضافت كونا نقلا عن بيان الشركة أنه جرى تصدير شحنة حجمها 15 طنا إلى الأسواق العالمية.

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