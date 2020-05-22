شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بسبب التوترات الأمريكية الصينية حول هونغ كونغ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 09:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، بفعل مخاوف تدهور العلاقات الأمريكية الصينية.

انخفض مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3% ، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

Advertisements

أعلنت الحكومة الصينية يوم الخميس أنها تخطط لفرض قانون جديد للأمن القومي فى هونغ كونغ ،الأمر الذي قوبل بتحذير شديد اللهجة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الولايات المتحدة سترد بشكل "قوي للغاية".

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.8% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل العزوف عن المخاطرة بعد تجدد التوترات بين أكبر اقتصادين فى العالم.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.7% ، فى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.4%.

وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، بعد انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية لمستوي قياسي جديد فى نيسان/أبريل.