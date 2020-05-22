شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 9% بعد تخلي الصين عن مستهدف النمو الاقتصادي لعام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ليفقد الخام الأمريكي أكثر من 9% وخام برنت 6% ، لتبعد الأسعار عن أعلى مستوى فى عشرة أسابيع ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حول تداعيات فيروس كورونا ، بعدما تخلت الصين عن مستهدف النمو الاقتصادي لعام 2020 ،ويضغط على الأسعار أيضا تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 9.2% إلى مستوي 30.73$ ، من مستوى الافتتاح عند 33.85$، وسجل أعلى مستوي عند 33.98$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 6.3% إلى مستوي 33.86$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 36.15$ ، وسجل أعلى مستوي عند 36.22$.

عند تسوية الأسعار الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى عشرة أسابيع عند 34.64$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، وسجلت مستوي 36.96$ الأعلى منذ 11 آذار/مارس الماضي.

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تحققت تلك المكاسب بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض مخزونات الخام التجارية بأكبر وتيرة فى 2020 ، وتراجع الإنتاج للأسبوع السابع على التوالي.

قررت السلطات الصينية يوم الجمعة ، حذف مستهدف النمو الاقتصادي لعام 2020 ، الأمر الذي جدد المخاوف حول تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وانخفاض الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويضغط على أسعار النفط أيضا ، تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ، الأمر الذي ينذر بتدهور العلاقات التجارية مرة أخرى بين أكبر اقتصادين فى العالم ، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل.

قال مسؤول صيني يوم الخميس إن الحكومة الصينية تعتزم فرض تشريع جديد للأمن القومي فى هونغ كونغ بعد الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي ،وحذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أن واشنطن سترد " بشدة" على التشريع المحتمل.