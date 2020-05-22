شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة كورونا مبيعات التجزئة البريطانية تهبط لمستوي قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية منخفضة بمقدار 18.1% فى نيسان/أبريل ، بأدنى مستوى منذ البدء فى تجميع تلك البيانات ،أسوأ من توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 15.8% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 5.2% ،والتي تعد مستوي قياسي سابق ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني .

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