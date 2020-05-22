شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في أكثر من شهرين مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 12 من آذار/مارس وسط ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي موضحاً ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ الرابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل كبرى الاقتصاديات العالمي في أخر جلسات الأسبوع ومع القلق من عودة الاضرابات في هونج كونج وتصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.74% لتتداول حالياً عند 831.51$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 837.68$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 837.65$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 99.56 مقارنة بالافتتاحية عند 99.42.

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هذا وقد تابعنا إعلان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) في دورته السنوية عن قانون جديد للأمن القومي على مدينة هونج كونج يأتي عقب أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الإقليم، ضمن جهود بكين لفرض سيطرتها على المدينة، الأمر الذي قد يسفر عنه تجدد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في التي كانت مستعمرة بريطانية في السابق والتي تحولت بشكل دوري آنذاك للعنف.

هذا وينص مشروع القانون الأمني الجديد لمدينة هونج كونج، حظر قوانين الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي، وفي سياق أخر، أعلنت الصين أيضا أنها لن تحدد هدف للناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، ويتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين عقب تمرير مجلس الشيوخ مشروع قانون يمنع الشركات الصينية من الإدراج في بورصات أمريكا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحالات المصابة يومياً بفيروس كورونا بلغ رقماً قياسي خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع عمل بعض الاقتصاديات العالمية على تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصادياتها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.90 مليون ولقي 323,412 شخص مصرعهم في 216 دولة.