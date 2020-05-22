شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية الآن ليقترب من اختبار الدعم المحوري 0.6490، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مستوى 0.6407 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مناطق 0.6685 بشكل رئيسي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6500 والمقاومة 0.6650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد