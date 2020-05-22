شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية هذا الصباح ليكسر مستوى 35.45 ويتجه نحو زيارة دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 32.40 قبل محاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

التحرّك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات 35.45 ثم 36.00 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم