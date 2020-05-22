شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً قوياً لدعم القناة الرئيسية الصاعدة واستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة للارتفاع الذي بدأه من مناطق 10.05، في طريقه لزيارة مستوى 28.80 الذي يمثّل المستوى التصحيحي الأول.
من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 33.15 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 33.15
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم
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