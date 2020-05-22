شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة ضغط سلبي إضافي هذا الصباح لكنه يعود للتذبذب حول 17.11 ويحاول الارتقاء فوقه من جديد، مما يشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية.

أهدافنا الإيجابية الرئيسية تبدأ عند 18.45 ثم 18.93، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 17.11.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد