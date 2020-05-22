شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية الآن ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1743.00، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1725.90، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.
وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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