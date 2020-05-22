شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليتجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.2093، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المقترح، والذي يشترط الثبات دون 1.2304 لاستمراره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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