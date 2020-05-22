شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليبدأ اختبار المتوسط المتحرك 50، بانتظار تجاوز هذا الحاجز لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا السلبي المنتظر عند 1.0840.
وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.0700 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.0966 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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