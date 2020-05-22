شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشيخ زايد يطلق مبادرة لتوفير مستلزمات الوقاية من كورونا بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن إطلاق مبادرة تحت عنوان "الكمامة حماية ليك وحماية لأسرتك وللي حواليك"، لتوفير مستلزمات الوقاية من كمامات ومواد مطهرة بأسعار مخفضة لسكان المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه تم إتاحة منافذ بيع متنقلة وثابتة لبيع الكمامات والكحول ومواد التطهير والتعقيم بالأسعار الرسمية حرصا على حماية سكان المدينة من فيروس كورونا ومحاربة للمبالغة في ارتفاع أسعار المهمات الوقائية والمستلزمات الطبية لدى بعض التجار.

وطالب المهندس مصطفى فهمى، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، سكان المدينة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذا المساهمة في تطبيق هذه الإجراءات.

كان المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، قد تفقد في وقت سابق سير العمل بمشروعى"1 JANNA" للإسكان الفاخر والممشى السياحى بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المختلفة ومسئولو المشروعين، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة الشيخ زايد.

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وتفقد المهندس مصطفى فهمى ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام ومنطقة الخدمات بمشروع"JANNA 1" بمنطقة المحور المركزى، وتشمل(الإنترلوك – اللاند سكيب – أعمال الزراعة –) بجانب أعمال المرافق وغير ذلك، وكذا العمارات بالمشروع الذى يضم ٩١٢ وحدة سكنية(38 عمارة)، تم الانتهاء من تنفيذها ومن المقرر تسليمها للفائزين بالوحدات إبريل المقبل.

كما تفقد رئيس الجهاز الأعمال الأخيرة بمشروع (الممشى السياحى ) بوصلة دهشور بين مدخلى المدينة 4 و 5 ، مشيراً إلى أنه مشروع ترفيهي تجاري، حيث يضم ٤ مولات ومبنى مطاعم و٨ أكشاك وملعبين خماسيين كمرحلة أولى ومن المنتظر الانتهاء منه وافتتاحه وتشغيله فى أقرب وقت.

وقال المهندس مصطفى فهمى: إنه أصدر تكليفاتٍ للمسئولين عن المشروعين بجهاز المدينة، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التى تم وجارٍ تنفيذها قبل الاستلام للانتهاء من التنفيذ على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المباشر والمستمر لإزالة أى عقبات تواجه المشروعات المختلفة.