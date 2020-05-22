شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر: غلق وتشميع 7 وحدات سكنية بالمدينة بسبب مخالفة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد 7 وحدات بالمجاورة الثالثة الحي الأول لمخالفة تغيير النشاط، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال باقي الوحدات السكنية التي تم تحويلها من سكني إلى تجارى، مضيفا أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع عدة إشغالات وإزالة تعديات بالحي الثاني بالمجاورتين الرابعة والخامسة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه تم التحفظ على سيارة تعمل بدون تصريح تسير بالمدينة، وجارٍ استكمال تكثيف الحملات لضبط المخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

كان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد تفقد مشروعي الوحدات السكنية المخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعين، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها وإزالة أية عقبات تواجه التنفيذ.

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وتفقد المهندس عمار مندور، أعمال الإسكان والمرافق (طرق – كهرباء – شبكات مياه وصرف، وغير ذلك) لعدد 376 عمارة بإجمالي 9024 وحدة سكنية بمشروع وحدات موظفى العاصمة الإدارية، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 70%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في أغسطس القادم.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم تنفيذ أعمال المرافق، شبكات (مياه – صرف – ري - فرمة طرق) بنسبة تنفيذ بلغت 65%، وجارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 40%، وجارٍ تنفيذ شبكات التليفونات بنسبة تنفيذ 20%، وجارٍ التمهيد للبدء فى أعمال الطرق.

كما تفقد المهندس عمار مندور، أعمال الطرق وتنسيق الموقع لعدد 842 عمارة إسكان اجتماعى بالحى السابع، مرحلة ثالثة بالامتداد الشرقى للمدينة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع وللتأكد من الجودة فى تنفيذ الوحدات، مشيراً إلى أن القيمة الاستثمارية لأعمال المرافق بالحي السابع تبلغ نحو 40 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المنطقتين C و D فى يونيو المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ بهما نحو 70%.

وشدد المهندس عمار مندور خلال جولته، على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها في إنجاز المشروعات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع إلزام الشركات العاملة بتلك المدن، باتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.