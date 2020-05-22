شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تعلن الانتهاء من إعداد اشتراطات إنتاج الكمامات القماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انتهاء الوزارة، من إعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، والتى تم اعتمادها من وزارة الصحة، حيث تم تعميم هذه الاشتراطات على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للالتزام بها فى عمليات الإنتاج وبما يتيح تصنيع كمامات تحقق الأمن والسلامة للمواطنين وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط فى ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا، موكدةً حرص الوزارة على إتاحة هذه النوعية من الكمامات والتى يمكن استخدامها لمدد طويلة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

وفى هذا الإطار قال المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن اشتراطات تصنيع الكمامات القماش حددت نوعية الخامات والصبغات المسموح بها إلى جانب التصميم الخارجي للكمامة ومعايير الكفاءة، مشيراً إلى أن الخامات المسموح بها لتصنيع الكمامات القماش يجب أن تكون خامات محققة الاشتراطات الصحية التي تحقق الآمان والسلامة للمستهلك وتكون خالية من الوبرة (Zero lint ) منعًا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية المُزمنة وخالية من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة مع التأكيد بأن تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات وتكون غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ .

وأضاف أن الخامات يجب أن تتميز أيضاً بالقدرة على السماح بالتنفس بشكل مريح دون أن تحدث اختناقات لمستخدميها، كما يجب أن تتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية لتسهيل الأمرعلى المواطن البسيط في استخدامها، وأن تتحمل الخامة الغسيل عند درجات حرارة عالية في وجود المواد المطهرة وكذلك الكي عند درجات حرارة عالية دون تلف لمرات غسيل متعددة أو تغيير فى الشكل، مؤكداً فى هذا الإطار على أهمية التزام المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل مع كل كمامة وتغليفها، وذلك بهدف توعية المستهلك بأن الكمامة يجب أن تغسل فور نزعها حتى لا تكون سبباً في انتشار العدوى وأن يوضح بورقة التعليمات أهمية غسل الكمامة بالماء والصابون والمطهرات المناسبة وكيها قبل الاستخدام للمرة ثانية وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

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وقال "عفيفي"، إن الخامات يجب ان تتضمن بجانب القماش المستخدم مراعاة أنواع خيوط الحياكة المستخدمة وأي مستلزمات تدخل في تصنيع الكمامة أن تكون آمنة وغير ضارة، وذلك طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 7266 الجزء الرابع والخاصة بمعايير السلامة والصحة والبيانات للمنتجات النسيجية والخاصة بالملابس.

وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي للكمامات القماش، أشار رئس هيئة المواصفات والجودة، إلى أن اشتراطات التصنيع نصت على أن تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين ويكون شكل الكمامة وحجمها مناسب لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن.

وأضاف أن اختبارات كفاءة الكمامة القماش التي حددتها الاشتراطات تتضمن مقاومة المياه والسوائل وكفاءة ترشيح الجسيمات والتهوية وقابلية التنفس واختبار الوبرة (lint) واختبارات الصبغات والمواد المسرطنة والمعادن الثقيلة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية توحيد طرق الاختبار طبقا للمعايير الدولية حتى تتحقق السلامة والآمان لمستخدم الكمامة والمنافسة العادلة بين المصنعيين.