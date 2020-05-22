شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة تتبرع بـ23 مليون جنيه لمبادرة حياة و10 ملايين لـ"تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، عن تبرعها بمبلغ 23 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة، يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي للغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وتفعيلاً لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ينايرعام 2019، وشهد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، تسليم الغرفة التجارية عدد 50 ألف كرتونة لصالح الفئات الأكثر احتياجاً المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، حيث سيتم توزيع تلك المساعدات عن طريق محافظة الجيزة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن محافظة الجيزة بدأت منذ بداية أزمة فيروس كورونا وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل مبادرات الخير التي تكفل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة التي لا تتأخر أبداً فى دعم كافة الأنشطة التنموية التي تنفذها المحافظة.

أوضح "راشد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة تستكمل اليوم دورها التنموي بالمساهمة في المشروع الذي تنفذه المحافظة ببناء تجمعات سكنية بقرى مركز الصف التى تضررت من السيول التي شهدتها مصر قبل أسابيع، ووفرت كذلك 50 ألف كرتونة مساعدات الغذائية، لتتجاوز بذلك إجمالي المساعدات التي تولت المحافظة توزيعها على أهالي محافظة الجيزة أكثر من 300 ألف كرتونة ونحو 400 طن لحوم مساعدات للقرى الاكثر احتياجاً وكذلك العمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.



مساعدات غذائية للمتضررين من تداعيات كورونا

ومن جانبه، قال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة تفعيلاً لدورها المجتمعي المستمر وافق فى إبريل الماضي على تجهيز المساعدات الغذائية بغرض توزيعها على المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا في نطاق محافظة الجيزة وبخاصة الفئات الأكثر احتياجاً والعمالة غير المنتظمة التي تضررت جراء توقف الكثير من الأنشطة التجارية والخدمية، وكذلك تمت الموافقة على التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر و10ملايين أخرى لصالح محافظة الجيزة مساهمةً من الغرفة فى بناء تجمعات سكنية جديدة بعدد من قرى مركز الصف التي تأثرت بالسيول، مؤكداً أن تلك المبادرات تأتي تفعيلاً لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ووجه ناصر، الشكر لوزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع التي وافقت على تخصيص مبلغ 23 مليون جنيه من الاحتياجات النقدية للغرفة لصالح مساندة القرى الأكثر فقرأ ودعم مبادرة حياة كريمة التي أطلقها ويتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً كذلك بالتعاون المستمر مع محافظة الجيزة وعلى رأسها اللواء أحمد راشد الذي يقوم بدور كبير فى تنفيذ استراتيجية الدولة داخل محافظة الجيزة.

وأشار "ناصر"، إلى أن أزمة فيروس كورونا تضرر منها الجميع وتحتاج لتكاتف جهود الجميع، مشيداً فى الوقت ذاته بكافة الإجراءات التي تتخذها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي فى ذلك الملف الصعب، مؤكداً أن التجار مارسوا دورهم الحقيقي على أكمل وجه فى مساندة سياسات الدولة المصرية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.