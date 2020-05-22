شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 34.63 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادى للعام الجارى، ما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود فى ثانى أكبر مستهلك فى العالم للنفط.

وانخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل 4% إلى 34.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار أو 5.3% إلى 32.11 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولار فى وقت سابق، وارتفعت أسعار النفط بقوة فى الأسابيع الأخيرة، وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعى بعد الانخفاضات التى سجلتها فى أبريل حين انخفض الخام الأمريكى دون الصفر.

لكن الأسواق أصيبت بخيبة أمل من قرار الصين عدم وضع هدف للنمو الاقتصادى للعام الجارى مع بدء اجتماع لمدة أسبوع لمجلس نواب الشعب الصينى.

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ويقول محللون إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وخطة بكين لتطبيق تشريع للأمن القومى فى هونج كونج يضر بالنفط وبقية الأسواق.

وحذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من رد فعل قوى إزاء السعى لفرض المزيد من السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة.

فى الوقت ذاته يعود الطلب على البنزين، إذ تظهر بيانات أُعدت لرويترز أن حركة المرور فى بعض عواصم العالم تتعافى إلى مستويات مسجلة قبل عام بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى مقارنة مع توقعات بزيادتها بحسب ما أظهرته بيانات رسمية هذا الأسبوع.