شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع فى ظل مخاوف بشأن توتر أمريكى صينى بسبب هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة، إذ تضرر الإقبال على المخاطرة بعد خطط الصين لفرض تشريع جديد للأمن القومي على هونج كونج مما تسبب في حالة من القلق بشأن توتر بين الولايات المتحدة والصين، وتراجعت الأسهم العالمية إذ تتأهب بكين لفرض تشريع جديد للأمن القومي على هونج كونج، وتسبب التحرك في تحذير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة سترد على نحو "قوي للغاية" عليه.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.8 بالمئة إلى 20388.16 نقطة، بعد أن محا مكاسب حققها في وقت سابق. لكن في الأسبوع، ربح المؤشر 1.8 بالمئة مسجلا أول ارتفاع أسبوعي في أسبوعين، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 بالمئة إلى 1477.80 نقطة، مع انخفاض جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء ثلاث مؤشرات.

وتصدرت القطاعات الثلاثة الشديدة الارتباط بالدورة الاقتصادية وهي التعدين والنقل البحري والحديد والصلب قائمة القطاعات الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في البورصة الرئيسية.

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وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر نيكي 2.8% إذ قالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها تخطط لبيع خمسة بالمئة من شركة الاتصالات المحلية التابعة لها سوفت بنك كورب في إطار برنامج لجمع 41 مليار دولار عبر بيع أصول، وتراجع سهم سوفت بنك كورب 4.1 % بفعل الإعلان.

ونزل سهم سكايلارك هولدينجز 2.9 % بعد أن قلصت شركة إدارة سلاسل المطاعم تقديرها لتوزيعات الأرباح لمنتصف العام إلى الصفر لتعزو ذلك إلى الحاجة للحفاظ على السيولة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف سهم شركة أن جيس اليابانية الناشئة للأدوية الحيوية 1.3%، وتخطط الشركة لتطوير لقاح لمرض كوفيد-19.