شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 13 من نيسان/أبريل الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 107.45 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.61 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.41، بينما حقق الأعلى له عند 107.76.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في آذار/مارس، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج انكماشاَ 0.2% مقابل نمو 0.4%، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%، وأظهرت القراءة السنوية المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان في اجتماع 22 أيار/مايو الطارئ والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر، بخلاف ذلك، صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بأن البنك لم يعقد مؤتمراً صحفياً.

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وفي نفس السياق، كشف البنك المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والذي عكس تقديم بنك اليابان للمزيد من التحفيز مع إطلاقه لبرنامج إقراض جديد يستهدف من خلاله توجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضربة الاقتصادية لتفشي وباء الفيروس التاجي، مع أفادته بأنه مدد الموعد النهائي لسلسة من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.

كما أعلن بنك اليابان عن تسريع عمليات شراء ديون الشركات ذات أمد ستة أشهر حتى نهاية العام المالي الجاري في 31 من آذار/مارس 2021، مع أفادته بأن إجراءات الاستجابة للفريو التاجي بلغ مجموعها حتى الآن 75 تريليون ين، ويأتي ذلك في أعقاب رفع بنك اليابان في اجتماع نيسان/أبريل الماضي، الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.

ويذكر أن البنك المركزي الياباني أكد أيضا الشهر الماضي على التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، حيث تضمن بيان السياسة النقدية آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحالات المصابة يومياً بفيروس كورونا بلغ رقماً قياسي خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع عمل بعض الاقتصاديات العالمية على تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصادياتها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.90 مليون ولقي 323,412 شخص مصرعهم في 216 دولة.