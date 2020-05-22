شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها منذ مطلع هذا الشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ مطلع أيار/مايو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ مطلع من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب كشف البنك المركزي الأوروبي عن حسابات اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي الذي عقد في نهاية الشهر الماضي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى مستويات 1.0924، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0950 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0919، بينما حقق الأعلى له عند 1.0954.

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هذا وتترقب الأسواق حالياً للكشف المركزي الأوروبي عن محضر اجتماعه الأخير والذي أقر من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، وذلك بالإضافة إلى زيادة حجم حزمة شراء السندات الطارئة (PEPP) بواقع 500 مليار يورو إلى 1.25 تريليون يورو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحالات المصابة يومياً بفيروس كورونا بلغ رقماً قياسي خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع عمل بعض الاقتصاديات العالمية على تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصادياتها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.90 مليون ولقي 323,412 شخص مصرعهم في 216 دولة.