شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الياباني يثبت أسعار الفائدة ويتوسع في التحفيز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان في اجتماع 22 أيار/مايو الطارئ والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر، بخلاف ذلك، صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بأن البنك لم يعقد مؤتمراً صحفياً.

وفي نفس السياق، كشف البنك المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والذي عكس تقديم بنك اليابان للمزيد من التحفيز مع إطلاقه لبرنامج إقراض جديد يستهدف من خلاله توجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضربة الاقتصادية لتفشي وباء الفيروس التاجي، مع أفادته بأنه مدد الموعد النهائي لسلسة من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.

Advertisements

كما أعلن بنك اليابان عن تسريع عمليات شراء ديون الشركات ذات أمد ستة أشهر حتى نهاية العام المالي الجاري في 31 من آذار/مارس 2021، مع أفادته بأن إجراءات الاستجابة للفريو التاجي بلغ مجموعها حتى الآن 75 تريليون ين، ويأتي ذلك في أعقاب رفع بنك اليابان في اجتماع نيسان/أبريل الماضي، الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.

ويذكر أن البنك المركزي الياباني أكد أيضا الشهر الماضي على التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، حيث تضمن بيان السياسة النقدية آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة".