شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 13 من أيار/مايو متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ الرابع من هذا الشهر، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الياباني والي تضمنت قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان وفي أعقاب القلق من عودة الاضرابات في هونج كونج وتصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 04:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.09% لتتداول عند 1,727.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,726.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,721.90$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 99.51 مقارنة بالافتتاحية عند 99.42.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في آذار/مارس، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج انكماشاَ 0.2% مقابل نمو 0.4%، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%، وأظهرت القراءة السنوية المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان في اجتماع 22 أيار/مايو الطارئ والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر، بخلاف ذلك، صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بأن البنك لم يعقد مؤتمراً صحفياً.

وفي نفس السياق، كشف البنك المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والذي عكس تقديم بنك اليابان للمزيد من التحفيز مع إطلاقه لبرنامج إقراض جديد يستهدف من خلاله توجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضربة الاقتصادية لتفشي وباء الفيروس التاجي، مع أفادته بأنه مدد الموعد النهائي لسلسة من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.

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كما أعلن بنك اليابان عن تسريع عمليات شراء ديون الشركات ذات أمد ستة أشهر حتى نهاية العام المالي الجاري في 31 من آذار/مارس 2021، مع أفادته بأن إجراءات الاستجابة للفريو التاجي بلغ مجموعها حتى الآن 75 تريليون ين، ويأتي ذلك في أعقاب رفع بنك اليابان في اجتماع نيسان/أبريل الماضي، الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.

ويذكر أن البنك المركزي الياباني أكد أيضا الشهر الماضي على التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، حيث تضمن بيان السياسة النقدية آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا إعلان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) في دورته السنوية عن قانون جديد للأمن القومي على مدينة هونج كونج يأتي عقب أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الإقليم، ضمن جهود بكين لفرض سيطرتها على المدينة، الأمر الذي قد يسفر عنه تجدد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في التي كانت مستعمرة بريطانية في السابق والتي تحولت بشكل دوري آنذاك للعنف.

هذا وينص مشروع القانون الأمني الجديد لمدينة هونج كونج، حظر قوانين الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي، وفي سياق أخر، أعلنت الصين أيضا أنها لن تحدد هدف للناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، ويتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين عقب تمرير مجلس الشيوخ مشروع قانون يمنع الشركات الصينية من الإدراج في بورصات أمريكا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحالات المصابة يومياً بفيروس كورونا بلغ رقماً قياسي خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع عمل بعض الاقتصاديات العالمية على تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصادياتها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.90 مليون ولقي 323,412 شخص مصرعهم في 216 دولة.