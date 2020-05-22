اليورو مقابل الين يصطدم بحاجز قوي- تحليل - 22-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اصطدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس بمقاومة القناة الفرعية الصاعدة ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم التصحيحي الهابط والتسلل بشكل سلبي نحو 117.30 كما هو واضح بالرسم المرفق, كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يعزز الارتداد السلبي ليزيد ذلك من فرص اختبار مستوى 116.65 قبل الوصول لأي هدف إيجابي جديد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
ما سبق يدعم السيناريو السلبي لتداولات هذا اليوم ولنشير إلى أن محاولة كسر السعر للدعم المستقر عند 116.65 فإن ذلك سيزيد من فرص تشكيل تداولات سلبية قوية قد تدفع به للوصول نحو 115.95 و 115.25 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.20 و 116.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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