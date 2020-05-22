شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالهبوط-تحليل - 22-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بالتخلص من الضغوط الإيجابية ليبدأ باستغلال سلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لموجات سلبية وتسجيله لمستوى 131.00, لذلك سنستمر بتوقعنا الهابط والذي يستهدف حاليا الدعم المستقر عند 129.80 وبكسره قد تمتد التداولات نحو 128.10 خلال الفترة القريبة والمتوسطة. كذلك استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة الأولية المتمركزة عند 133.30 يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الهابط ليدعونا ذلك لانتظار وصول السعر نحو الأهداف المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.60 و 129.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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