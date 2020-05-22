سعر البلاتين يحافظ على المسار الايجابي– تحليل - 22-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس مستوى 865.00 ليتأثر بثبات المتوسط المتحرك 55 وليضطر لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت ليستقر بذلك قرب 825.00, نود التذكير بأهمية ثبات الدعم الممتد نحو 775.00 ليزيد ذلك من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد ولنتوقع بتجاوزه للحاجز الحالي, الانجذاب مباشرة نحو 915.00 و 982.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 915.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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