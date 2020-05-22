شكرا لقرائتكم خبر عن القناة للتوكيلات الملاحية تتخطى آثار كورونا السلبية عبر تنويع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالقابضة للنقل البحرى والبرى ، أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية ، تسعى لتجاوز الاثار السلبية لفيروس كورونا الفترة الخالية والمقبلة من خلال تنويع النشاط ، وزيادة الاستثمارات فى الشركات الشقيقة ، لافتا انه بحسب المؤشرات المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2020، ارتفت أرباحها بنسبة 38 % على أساس سنوي، مشيرا أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية عدلت نظامها الأساسى ،بما يسمح لها بممارسة نشاط السياحة بجانب استهداف استثمار نحو 17 مليون جنيه العام المالى المقبل .

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها حققت أرباحاً بلغت 245.39 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 إلى نهاية مارس 2020 ، مقابل أرباح بلغت 177.37 مليون جنيه في نفس الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 49.33 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 63.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة، أن الزيادة في الربح يرجع إلى زيادة العائد على الاستثمارات بشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات، ويشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 161.99 مليون جنيه منذ بداية يولي حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 123.43 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

من الجدير بالذكر إنه سبق اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2020-2021، خلال الجمعية التى عقدت برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى، باستهداف تحقيق 91 مليون جنيه إيرادات، ونحو 235 مليون جنيه أرباح مستهدفة خلال الجمعية العامة العادية، فيما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة بحيث يمكن للشركة ممارسة نشاط السياحة .