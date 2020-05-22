شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يحقق إغلاقا قياسياً للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات الخميس واختتم ثاني جلسة على التوالي عند أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك في ظل استمرار نمو الشركة وطحها للمزيد من الخدمات لجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين.



وأعلنت "فيسبوك" يوم الخميس أن تطبيقها "وورك بليس" الخاص بالدردشة بين مسؤولي وموظفي الشركات حول العالم جذب أكثر من خمسة ملايين مشترك - برسوم شهرية، وذلك من ثلاثة ملايين مشترك منتصف مارس/آذار الماضي.



وتنافس "فيسبوك" بهذا التطبيق خدمات مماثلة من مايكروسوفت" بتطبيق "تيمز" وأيضاً تطبيق "سلاك" للتواصل الاجتماعي المهني.

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وكانت الشركة الأمريكية قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع أيضا عن منصة تسمى "فيسبوك شوبس" تهتم بدعم الشركات الصغيرة.



وأوضحت "فيسبوك" بأن منصة "فيسبوك شوبس" سوف تروج لمنتجات وخدمات الشركات الصغيرة وتعزيز مبيعاتها عبر الإنترنت،ـ وسوف تبدأ من الولايات المتحدة ثم إلى دول أخرى.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 0.6% إلى 231.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 237.2 دولار وأقل سعر عند 231.2 دولار.