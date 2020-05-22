شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض متخلية عن مكاسب طفيفة سجلتها بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الخميس متخلية عن المكاسب التي سجلتها في بداية الجلسة، وذلك بعد القلق من تجدد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



واتهمت الولايات المتحدة بمسؤولين مختلفين في إدارة الرئيس "دونالد ترامب" الصين بأنها المسؤولة عن تفشي فيروس كورونا عالميا لسوء تعاملها مع الأزمة.



ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون ربما يعرقل محاولات الشركات الصينية لطرح أسهمها للاكتتاب في بورصات الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة خلاال الأسبوع الماضي إلى 2.43 مليون طلب لكن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ حوالي 38.6 مليون شخص حتى السبت الماضي.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.3% مغلقا عند 33.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 33.2 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 0.9% وأغلق عند 36.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.9 دولار بينما سجل أقل سعر عند 35.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 101 نقطة) إلى 24474، وسجل أعلى مستوى عند 24718 نقطة وأقل مستوى عند 24370 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 91 نقطة) إلى 9285 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 9405 نقاط وأقل مستوى عند 9254 نقطة.



وانخفض "إس اند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 2948 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2978 نقطة وأقل مستوى عند 2938 نقطة.