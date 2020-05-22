شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على انخفاض خشية تجدد النزاع التجاري بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل القلق السائد في الأسواق العالمية من تجدد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



واكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" على أنه من الضروري الإبقاء على التمسك والالتزام ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتي أبرمت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.



ومع ذلك، فإن "كودلو" يرى أن الصين مسؤولة بشكل مباشر عن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول العالم بسبب سوء تعاملها مع الأزمة وعدم السيطرة عليها في مهدها.

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تأتي تصريحات "كودلو" لتعكس ما قاله الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الصين هي السبب وعدم كفاءتها تسبب في انتشار الفيروس التاجي مهددا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية ضدها.



وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على قانون ربما يقيد إدراج أسهم الشركات الصينية في بورصات الولايات المتحدة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% إلى 3.17 دولار للبوشل وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.20 دولار بينما سجل أقل سعر عند 3.16 دولار.