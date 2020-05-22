شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنحو 4% أدنى 18 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد عدة جلسات من المكاسب، انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم هبوط أسواق الأسهم والمخاوف في الأسواق العالمية من نزاع تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين.



وواصلت الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" الإلقاء باللوم على الصين واعتبارها المسؤولة عن وفاة مئات الآلاف من الأشخاص وإصابة ما يقرب من خمسة ملايين آخرين حول العالم بفيروس كورونا.

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وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على قانون ربما يقيد إدراج أسهم الشركات الصينية في بورصات الولايات المتحدة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 99.02 نقطة.



وفي نهاية التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 3.7% أو ما يعادل 66.7 سنت إلى 17.364 دولار للبرميل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.475 دولار بينما سجل أقل سعر عند 17.43 دولار.