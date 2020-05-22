شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ليقترب من المقاومة المحورية 0.9730، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكورر.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي ليدعم التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 0.9626.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9626 والمقاومة 0.9750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط