شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في مسار جانبي في الجلسات الأخيرة، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.
وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تشترط الثبات فوق مستوى 0.6490، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.6685.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6500 والمقاومة 0.6650
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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