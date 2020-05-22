شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 36.00 وحافظ على ثباته فوقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 38.25.
المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل ليعزز السيناريو الإيجابي، والذي سيبقى قائماً وفعالاً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 35.45.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 38.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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