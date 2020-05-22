شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاور دعم القناة – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بميل هابط طفيف ليضغط على دعم القناة الفرعية الصاعدة، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليحمي السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 36.50 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 32.65 سيوقف الاتجاه الصاعد المقترح ويضغط على السعر لبدء تصحيح هابط على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.30 والمقاومة 36.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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