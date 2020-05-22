شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهاجم الدعم – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة يوم أمس ليهاجم مستوى 17.11، لكنه يحاول التماسك فوق هذا المستوى، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم دعم إيجابي مستمر للسعر، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثبات الإغلاق اليومي فوق 17.11، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 18.45 وتمتد إلى 18.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد