شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الذهب ضغطه السلبي يوم أمس ليكسر مستوى 1725.90، ويتحرك دون المتوسط المتحرك 50 ليقع تحت مزيد من الضغط السلبي المحتمل، لكن بالمقابل، نلاحظ أن السعر أغلق الشمعة اليومية فوق المستوى المذكور، ويحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك.

لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن تأكيد كسر الدعم 1725.90 سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط يستهدف مستوى 1691.10 كمحطة أولى، بينما اختراق 1743.00 سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة ويدفع لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ بتخطي مستوى 1764.00 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1810.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير