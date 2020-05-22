شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الذهب ضغطه السلبي يوم أمس ليكسر مستوى 1725.90، ويتحرك دون المتوسط المتحرك 50 ليقع تحت مزيد من الضغط السلبي المحتمل، لكن بالمقابل، نلاحظ أن السعر أغلق الشمعة اليومية فوق المستوى المذكور، ويحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك.
لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن تأكيد كسر الدعم 1725.90 سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط يستهدف مستوى 1691.10 كمحطة أولى، بينما اختراق 1743.00 سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة ويدفع لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ بتخطي مستوى 1764.00 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1810.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 22-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.