شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات جانبية مؤخراً، ويجري اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الآن، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.3813 مبدئياً.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اندفاع السعر لاختراق مستوى 1.4015 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.4264.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4015
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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