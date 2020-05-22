شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية هادئة يوم أمس ليحاول الارتقاء فوق مستوى 107.68، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 109.22 كمحطة رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يحاول التخلص من عزمه السلبي ليدعم التوقعات بالارتفاع، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 107.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد