شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الجنيه الإسترليني – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، والذي يحوم حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2093.

مؤشر ستوكاستيك يقترب من تقديم إشارة تقاطع سلبي تدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2304 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2130 والمقاومة 1.2304

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط