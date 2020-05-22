شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يغلق بسلبية – تحليل - 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.0966، مما يضع السعر تحت الضغط السلبي المتوقع خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.0840 كمحطة سلبية تالية.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجّحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.0966 والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الإيجابي الأول عند 1.1067.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط