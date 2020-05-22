فنادق سيفن تايدز تطرح باقـات العيد وخصم 30% في أنانتارا النخلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة سيفن تايدز أن فنادقها في دبي ستركز على المجتمعات المحلية، من خلال تقديم مجموعة من الباقات والعروض الجذابة التي تتناسب مع معظم الفئات والميزانيات، في ظل توقف حركة السفر عالمياً نتيجة كوفيد-19.

وقال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لسيفن تايدز: نظراً للظروف غير المسبوقة التي نعيشها جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاقٍ واسع، لا تعد عطلات العيد والرحلات الترفيهية إلى الوجهات الإقليمية والدولية خياراً مناسباً، وهو ما يسبب حالة من الإحباط للمسافرين، ويلقي بظلاله في الوقت عينه على الفنادق المحلية أيضاً.

يعد منتجع أنانتارا النخلة من فئة الخمس نجوم بدبي الأبرز ضمن محفظة فنادق ومنتجعات سيفن تايدز، ويتميز بموقعه الحيوي في نخلة جميرا، وشاطئه الخاص الممتد لمسافة 400 متر.يضم المنتجع مجموعة متنوعة من المطاعم التي تفتح أبوابها أمام الضيوف بخصومات تصل إلى 30%.