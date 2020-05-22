شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أهم صادرات السلع الزراعية في فبراير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل حجم صادرات السلع الزراعية خلال شهر فبراير الماضي نحو 257 مليون دولار، مقابل 254 مليون دولار خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين دولار، موزعة بين مجموعة من أهم الصادرات الزراعية المصرية وتضم البطاطس وبلغت صادراتها 54 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 64 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بتراجع بلغ 10 ملايين دولار.

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وترصد نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الصادرات الزراعية وتشمل البرتقال الطازج وبلغت 35 مليون في فبراير الماضي، مقابل 37 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ مليوني دولار، يليه اليوسفي الطازج بقيمة 22 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 9 ملاين دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 13 مليون دولار.

وتتضمن القائمة أيضا صادرات الفراولة الطازجة وبلغت 14 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 10 ملايين دولار في نفس الشهر من 2019، بزيادة بلغت نحو 4 ملايين دولار، ثم صادرات التمر غير المحشو "طازج"، وبلغت 6 ملايين دولار، مقابل 5 ملايين دولار خلال فترة المقارنة، ثم صادرات العسقلان الطازج أو المبرد بواقع 6 ملايين دولار في فبراير الماضي، مقابل 490 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6 ملايين دولار.