شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 2.4 استثمار أجنبي مباشر بالربع الأول من العام المالي 19 /20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام المالي 2019 /2020 نحو 2.4 مليار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي السابق له 2018 /2019، بزيادة نحو مليار دولار، وفق بيانات حكومية.

ورصدت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي 2019 /2020، حيث سجل صافي استثمارات الحافظة في الخارج فائض نحو 123.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 19 /20، مقابل صافي تراجع 75.4 مليون دولار خلال الربع المماثل من العام 18 /19، بينما تراجع صافي استثمارات الحافظة في مصر إلى 1981.5 مليون دولار، مقابل 3240.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

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وتكمل النشرة، أن الربع الأول من العام المالي 19 /20 حقق تدفقات للداخل بلغ 4.3 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار في الربع المماثل للعام المالي 18 /19، بزيادة 900 مليون دولار، أما التدفقات للخارج فقد بلغت 1.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وتوقع محمود محيى الدين الخبير الاقتصادي المصري، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا للتقارير الدولية بنسب تصل ما بين 40:30%، نتيجة الأزمة العالمية المترتبة على انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد، علما بأن هذه التقديرات ما قبل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرا إلى أن 50% من الاسثمارات الأجنبية المتبقية ستأتي من خلال الأرباح المحتجزة، وهو ما يحتاج إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع هذا الأمر للحد من تأثر الاقتصاد المصري.