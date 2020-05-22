شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى لمواد البناء يعلن تشكيل هيئة المكتب فى دورته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد بعقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لاختيار تشكيل هيئة المكتب خلال دورة المجلس الجديدة اعتبارا من مايو الجارى ولمدة 3 سنوات قادمة ، وانتهى الاجتماع على اختيار وليد جمال الدين رئيسا للمجلس ، واختيار كلا سمير نعمان شركة حديد عز ، ومحمد خطاب شركة ممفيس للزجاج نائبين للرئيس ، كما تم اختيار أحمد حافظ شركة ايديال استاندرد أمين صندوق المجلس، ويبحث المجلس الخطط المستهدفة للتصدير خلال المرحلة المقبلة وأهم ما يهم الصناعة المحلية لرفع الانتاجية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والعالم أجمع من انتشار فيروس كورونا ، وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أعلنت تشكيل المجالس التصديرىة فى دورتها الجديدة اعتبارا من مايو الجارى وتنتهى بعد 3 سنوات فى مايو 2023 المقبل.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن صادرات مصر من الذهب ستتحسن الفترة المقبلة مع بداية فتح الدول الأخرى لأسواقها بالاضافة إلى ارتفاع سعر الأوقية عالميًا لتصل إلى متوسط 1700 دولار للأوقية، لافتًا إلى أن أكثر الدول التى نصدر لها الذهب هى الإمارات وكندا وهى أسواق واعدة فى استيراد الذهب من مصر.

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وأضاف جمال الدين، أن التوقع لحجم الصادرات خلال الفترة المقبلة سيكون صعبًا جدًا خاصة وأن اقتصاديات معظم دول العالم التى تصدر لها مصر مـتأثرة من جائحة انتشار فيروس كورونا، ولا تزال المصانع والأسواق متوقفة لدى الكثير منها، بالاضافة إلى أن هناك تعطلا للتحويلات البنكية فى الدول المتوقفة بسبب إغلاق البنوك ما يؤثر بصورة نسبية على الصادرات حاليًا.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن حجم الصادرات المصرية من مواد البناء بلغت فى عام 2019 نحو 5 مليارات و250 مليون دولار، وتعتبر أبرز السلع التصديرية التى نصدرها هى الذهب فى صورته الخام، والحديد والصلب الذى يصدر كمنتج نهائى أو قطع من الحديد ومن أبرز الدول المستهدفة هى الإمارات والسعودية وليبيا فى حالة استقرار أوضاعها الأمنية فهى مستمرة فى الاستيراد من مصر فى أوقات مختلفة.