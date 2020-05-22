شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى المصرية للاتصالات و"CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات المصرية للاتصالات إلى 1693.631 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى- مصر إلى 95.803 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 80.175 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 461.567 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 697.542 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.030 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 275.622 مليون شهادة، عامر جروب عند 231.967 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 84.195 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 181.806 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.706 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.154 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة.

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 542.628 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 205.7 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.71% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.2%، والعرب على 4.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.41%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.3 مليون جنيه، 249.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 122.8 مليون جنيه، 29.3 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 103.6 مليون جنيه، على التوالى.