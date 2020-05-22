شكرا لقرائتكم خبر عن تذكير لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسر مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) تذكير السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع و العشرين و الذي سيعقد اليوم الاربعاء الموافق 3 يونيو 2020 في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، الساعة 4:30 عصراً، عن بعد/ إلكترونياً. وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 10 يونيو 2020 في نفس الزمان و المكان.

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