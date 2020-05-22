الأسهم تستعيد مكاسبها في أسبوع هادئ بدعم «القياديات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استعادت الأسهم المحلية مكاسبها في أسبوع هادئ بمعظم الجلسات، مدعومة من «القياديات»، عقب تراجعات على مدار أسبوعين، بفضل بحث المستثمرين عن أسهم ذات أخبار وعوائد جيدة، وسط ارتفاع أسعار النفط.

وزاد مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية بلغت 2.3%، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 5.88%، و«إعمار العقارية» 2.52%، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 1.13% في أسبوع، معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول» بنسبة 1.08%، و«أبوظبي التجاري» 8.91%، و«الدار» 1.73%.

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وحظيت أسهم في العقار والبنوك، باهتمام المشترين الأجانب (غير العرب)، منها: «إعمار مولز»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«داماك»، وأيضاً: «دي إكس بي»، و«أمانات»، و«سوق دبي المالي».

وتباينت توجهات الأجانب (غير العرب) في السوقين، بصافي استثمار بلغ 32.8 مليون درهم كمحصلة شراء في دبي، في مقابل صافي استثمار ب107.6 مليون درهم كمحصلة بيع في أبوظبي.

واجتذبت الأسواق سيولة أسبوعية بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 1.04 مليار درهم في دبي، و688.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.5 مليار سهم، توزعت بواقع 1.2 مليار سهم في دبي، و282.11 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 26.5 ألف صفقة.